Выбрана лучшая игра года

Журналисты издания Eurogamer выбрали 10 лучших игр года. Об этом сообщается на сайте проекта.

Лучшей игрой была названа Unpacking — игра-головоломка от студии Witch Beam, геймплей которой построен на распаковке различных коробок. Тайтл доступен на ПК и популярных приставках. «Есть что-то успокаивающее в том, чтобы аккуратно складывать футболки и носки и гордо складывать книги на когда-то пустые полки», — отметили тайтл журналисты.

На второй позиции оказалась Halo Infinite, которую авторы назвали достойным продолжением легендарной серии Halo. На третьем месте разместилась Returnal: «В идеальном мире все эксклюзивы должны быть такими: сфокусированными, отчетливыми, отражающими вложенный в них труд разработчиков».

В топ-10 рейтинга также попали Death's Door, Metroid Dread, Dorfromantik, Wildermyth, The Artful Escape, Hitman 3 и Forza Horizon 5.

В заключении специалисты отметили, что 2021-й оказался годом затишься, когда на рынок вышло не очень много ярких проектов. «Нам нужно подождать следующего года, чтобы увидеть продолжение Breath of the Wild, Starfield, Elden Ring и Horizon Forbidden West», — говорится в материале.

В середине декабря на церемонии награждения The Game Awards 2021 были объявлены игры года. Главную премию получила игра It Takes Two — тайтл в жанре action-adventure от студии Hazelight Studios.