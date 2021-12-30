Перечислены самые модные кроссовки на 2022 год

Журналисты Hypebae перечислили модели кроссовок, которые станут трендом в предстоящем сезоне. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Модные редакторы заявили, что в 2022 году самой популярной станет обувь в винтажном стиле, дизайн которой предполагает умышленно состаренные детали, а именно пожелтевшую подошву, пятна на союзке или потертую ткань. Среди таких моделей — Nike Dunk Low, Adidas NMD_R1, Air Force 1 Mid Sculpt и OFF-WHITE x Air Jordan 2.

Помимо этого, распространение получат кеды из необычных материалов: мятого бархата, искусственного меха, кристаллов Swarovski или пробок от бутылок вина. По мнению экспертов, актуальными также останутся прозрачные ткани. В качестве примера обуви с таким декором они привели CLOT x sacai x Nike LD Waffle, Nike Air Max 96 и Adidas Superstar.

Кроме того, в подборку попали кроссовки на платформе и с высокой подошвой. В заключение журналисты отметили, что в новом сезоне покупатели будут отдавать предпочтение обуви из лакированной, а не матовой кожи. По этой причине бренды будут перевыпускать культовые модели кед в новом исполнении.

Ранее в декабре стилисты назвали шесть модных трендов 2022 года. По словам специалистов, самыми популярными аксессуарами станут галстуки разных принтов в сочетании с рубашками и короткие кожаные перчатки ярких цветов. Такие уже появились в ассортименте многих брендов после показа модного дома Prada.