Стали известны новые подробности о семье замерзшего в Подмосковье мальчика

Родителей замерзшего насмерть в подмосковной Дубне 11-летнего мальчика ранее привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей. Новые подробности о семье погибшего в четверг, 30 декабря, со ссылкой на собственный источник сообщают «Известия».

Уточняется также, что в 2010 году мать ребенка была осуждена за нанесение побоев. Ей назначили наказание в виде штрафа в 5 тысяч рублей. Через пять лет она была еще раз осуждена, но уже по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Знакомая матери мальчика рассказывала ранее, что ребенок рос в многодетной и «в целом нормальной семье, но с небольшими особенностями». Она утверждала, что детей любили, мать старалась содержать их как могла, но у нее не всегда это получалось. Женщина сообщила также, что периодически помогала им материально.

О том, что тело 11-летнего школьника без следов насильственной смерти нашли недалеко от реки Южная Канава, стало известно 29 декабря. По предварительным данным СК, 27 декабря он поехал в школу на автобусе, вышел на остановке и отправился в район левого берега Дубны. Ни в школу, ни домой он не пришел. Прокуратура проводит проверку.