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Суд оставил в СИЗО главного инженера Листвяжной и гендиректора СДС-Уголь

Суд оставил в СИЗО главного инженера «Листвяжной» Лобанова и главу холдинга Алексеева

Кемеровский областной суд оставил в СИЗО главного инженера шахты «Листвяжная» Анатолия Лобанова и гендиректора холдинга «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

«Лобанов оставлено без изменений, Алексеев — без изменений», — сказал собеседник агентства.

Алексеев, Лобанов, а также технический директор компании Антон Якутов были арестованы до 25 января. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, и злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации с тяжкими последствиями.

Ранее сообщалось, что владельца шахты «Листвяжная» Михаила Федяева также оставили в СИЗО до 14 февраля. Федяеву также вменяется нарушение требований безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, и злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. Пострадали 106 человек. Одному из спасателей, Александру Заковряшину, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту — он вышел к спасателям сам на следующий день после ЧП.

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Марина Совина
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