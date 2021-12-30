Суд оставил в СИЗО главного инженера Листвяжной и гендиректора СДС-Уголь

Кемеровский областной суд оставил в СИЗО главного инженера шахты «Листвяжная» Анатолия Лобанова и гендиректора холдинга «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

«Лобанов оставлено без изменений, Алексеев — без изменений», — сказал собеседник агентства.

Алексеев, Лобанов, а также технический директор компании Антон Якутов были арестованы до 25 января. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, и злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации с тяжкими последствиями.

Ранее сообщалось, что владельца шахты «Листвяжная» Михаила Федяева также оставили в СИЗО до 14 февраля. Федяеву также вменяется нарушение требований безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, и злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. Пострадали 106 человек. Одному из спасателей, Александру Заковряшину, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту — он вышел к спасателям сам на следующий день после ЧП.