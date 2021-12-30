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Захарова заявила о договороспособности Германии по «Северному потоку-2»

Представитель МИД Захарова: Москва не сомневается в договороспособности Берлина по СП-2

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Москва не сомневается в договороспособности Берлина по проекту «Северный поток-2» (СП-2). Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Мария Захарова рассказала, что МИД России уверен в заинтересованности Германии завершить ввод в эксплуатацию нового российского трубопровода «СП-2». «На данном этапе сомневаться в договороспособности официального Берлина в этом конкретном случае не приходится», — отметила представитель.

Также дипломат добавила, что она ознакомилась с заявлением главы МИД Германии Анналены Бербок о международной роли «СП-2». «Судя по упомянутому заявлению федерального министра иностранных дел ФРГ, она [Бербок] придает "Cеверному потоку-2" ещё и геостратегическое значение, мы принимаем это к сведению», — сказала Захарова.

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29 декабря представитель министерства экономики Германии Сюзанна Унград сообщила, что не может рассказать о точных сроках запуска газопровода «СП-2». «Разрешение на эксплуатацию уже получено. Речь идет про сертификацию. За это отвечает Федеральное сетевое агентство [ФРГ]», — заявила Унград.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак назвал максимальным сроком завершения сертификации газопровода «СП-2» конец первого полугодия 2022 года. В то же время он отметил, что при желании европейских коллег поставки могут начаться и раньше середины года. Он подчеркнул, что сорвать реализацию проекта невозможно, и газ по нему будет поставляться в Европу.

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Дмитрий Сотак
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