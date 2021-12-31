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Украина получила заказ на производство первой ступени ракет Antares

«Южмаш» получил контракт на производство оборудования для двух ракет Antares

Фото: NASA / Globallookpress.com

Украинское предприятие «Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» («Южмаш») получило заказ на производство основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares. Об этом сообщает Defence Express со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В «Южмаше» отметили, что заказчик определился с конфигурацией Antares и это позволило заключить соглашение. Заместитель генерального директора предприятия Константин Завгородний подчеркнул, что прошлые изделия для ракеты приняли без нареканий, что позволило получить новый контракт.

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28 декабря

Ранее бывший глава государственного космического агентства Украины (ГКАУ) и директор частной компании Kurs Orbital Владимир Усов рассказал о падении экономических показателей украинских предприятий ракетно-промышленной отрасли. По его словам, украинские предприятия необходимо реструктуризировать под реалии рынка.

В июле правительство России одобрило переговоры Научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш» с компанией Orbital Sciences. Темой переговоров станет заключение контракта на использование ракетных двигателей РД-181М. Также Россия поставляет двигатели РД-180 и РД-181 для ракет Atlas и Antares.

Одноразовую ракету-носитель Antares разработала компания Orbital Sciences. Ракета предназначена для вывода полезной нагрузки массой до восьми тонн на низкую околоземную орбиту.

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Даниил Иринин
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