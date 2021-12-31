Большунов объяснил поражение Клебо в масс-старте Тур де Ски

Российский лыжник Александр Большунов в эфире «Матч ТВ» прокомментировал серебряную медаль в масс-старте на 15 километров свободным стилем в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.

«Единственный минус сегодня: немного крепления подвели. Уже на первом круге подпятники сломались. Все спуски проходить было очень сложно. Когда они сломаны, проходить их вдвое тяжелее», — объяснил поражение спортсмен. Он добавил, что норвежцу Йоханнесу Клебо удалось победить благодаря своему финишу.

Ранее 31 декабря Большунов завоевал серебряную медаль в масс-старте на 15 километров свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе. Победителем стал Клебо. Он преодолел дистанцию за 32 минуты и 26,4 секунды. Россиянин финишировал вторым в 13,4 секунды от него. Третьим стал норвежец Шюр Рете с отставанием в четыре секунды.

В десятке лучших финишировал еще один россиян. Иван Якимушкин занял десятое место.

