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Норвежец Клебо оценил готовность Большунова к Олимпиаде

Клебо о форме Александра Большунова: он контролирует все, что касается лыжных гонок
Александр Большунов

Александр Большунов. Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо оценил готовность россиянина Александра Большунова к Олимпийским играм в Пекине. Его слова приводит Nettavisen.

Спортсмен назвал смешными слухи о том, что Большунов неудачно провел предсезонную подготовку, и обратил внимание на то, что он занимает высокое место в общем зачете Кубка мира, а значит, находится в хорошей форме. «Он уже здесь и контролирует все, что касается лыжных гонок», — подчеркнул Клебо.

30 декабря Клебо оценил выступление Большунова в классической гонке на 15 километров с раздельным стартом в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде. Он заявил, что россиянина никто никогда не списывал со счетов.

Большунов является действующим обладателем Кубка мира. Он не провел полноценную подготовку к сезону, так как сломал летом челюсть.

Анастасия Борисова
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