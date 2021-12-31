Российские космонавты с борта МКС поздравили землян с наступающим Новым годом

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров поздравили землян с наступающим Новым годом с борта Международной космической станции. Видеообращение опубликовал «Роскосмос» в Twitter.

Космонавты оделись в праздничные белые комбинезоны с российским триколором, Шкаплеров традиционно носит на нем герб своего родного города Севастополя. В качестве головного убора он выбрал красную спираль, украшенную белым помпоном, а его коллега — новогодний колпак.

«Мы желаем вам в новом 2022 году здоровья, стойкости, благополучия и новых достижений. Будьте дружны и счастливы, с Новым годом!» — поздравил Дубров всех жителей Земли.

Шкаплеров пожелал погрузиться в атмосферу волшебного предновогоднего настроения и отметил, что всех присутствующих на МКС с землянами объединяет ощущение праздника. Совсем скоро космонавты и астронавты — Марк Ванде Хай, Радж Чари, Томас Маршберн, Кайла Бэррон и Маттиас Маурер — соберутся за праздничным столом с новогодним меню, за исключением шампанского, поскольку на станции действует «сухой закон».

Ранее «Роскосмос» раскрыл график отдыха российских космонавтов в новогодние праздники. Антон Шкаплеров и Петр Дубров отдохнут на МКС только два дня: 1-2 января. С 3 января 2022 года они приступают к работе, у них начинается подготовка в выходу в открытый космос.

