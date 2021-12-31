Самолет США вновь провел разведку над востоком Украины

Американский самолет-разведчик вновь совершил полет над востоком Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

По данным телеканала, американский самолет провел разведку с целью сбора данных о военной обстановке на месте. Этот полет стал вторым за неделю и был осуществлен в день телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы администрации США Джо Байдена.

Телефонный разговор президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена начался в 15.35 по вашингтонскому времени (23.35 мск) в четверг, 30 декабря, и завершился в 16.25 (00.25 мск пятницы, 31 декабря). В общей сложности диалог продолжался 50 минут.

Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, темой телефонного разговора президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена станут вопросы январских переговоров о гарантиях безопасности.