В Госдуме высказались о наказании для хоккейной молодежки из-за снятия с рейса

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев понадеялся, что информация о непотребном поведении молодежной сборной России по хоккею перед посадкой на рейс из Калгари во Франкфурт-на-Майне не подтвердится. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Члены национальной команды — лицо страны на международных играх. Мы всей Россией переживали, что отменили молодежный чемпионат мира по хоккею, а они так себя ведут. Если это так, согласно требованиям авиакомпании они будут наказаны», — сказал Свищев.

По его мнению, по этому инциденту надо обращаться в Федерацию хоккея России (ФХР). «Там серьезное руководство. Они должны разобраться, а потом применять санкции и все остальное», — заключил депутат.

О снятии российской молодежки с рейса стало известно ранее 1 января. Шведская журналистка Мари Леманн рассказала, что некоторые хоккеисты неприлично вели себя в аэропорту. В частности, причиной недопуска на посадку в самолет стали пьянство, курение и отказ спортсменов надевать маски.

Позже она пояснила, что неприлично вели себя официальные лица российской сборной, а не хоккеисты. Они нарушили правила безопасного перелета.