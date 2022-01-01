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В Госдуме высказались о наказании для хоккейной молодежки из-за снятия с рейса

Депутат Свищев: по инциденту с молодежной сборной России по хоккею надо обращаться в ФХР

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев понадеялся, что информация о непотребном поведении молодежной сборной России по хоккею перед посадкой на рейс из Калгари во Франкфурт-на-Майне не подтвердится. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Члены национальной команды — лицо страны на международных играх. Мы всей Россией переживали, что отменили молодежный чемпионат мира по хоккею, а они так себя ведут. Если это так, согласно требованиям авиакомпании они будут наказаны», — сказал Свищев.

По его мнению, по этому инциденту надо обращаться в Федерацию хоккея России (ФХР). «Там серьезное руководство. Они должны разобраться, а потом применять санкции и все остальное», — заключил депутат.

О снятии российской молодежки с рейса стало известно ранее 1 января. Шведская журналистка Мари Леманн рассказала, что некоторые хоккеисты неприлично вели себя в аэропорту. В частности, причиной недопуска на посадку в самолет стали пьянство, курение и отказ спортсменов надевать маски.

Позже она пояснила, что неприлично вели себя официальные лица российской сборной, а не хоккеисты. Они нарушили правила безопасного перелета.

Варвара Кошечкина
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