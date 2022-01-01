Появились подробности снятия с рейса молодежной сборной России по хоккею

Появились подробности снятия с рейса из Калгари во Франкфурт-на-Майне молодежной сборной России по хоккею. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на шведскую журналистку Мари Леманн.

Леманн заявила, что неприлично вели себя официальные лица российской сборной, а не хоккеисты. Они нарушили правила безопасного перелета.

Менеджер чешской команды прокомментировал произошедшее «Матч ТВ». «Мы сели в самолет и в тот момент заметили, что некоторые представители сборной России не соблюдали санитарные правила, и алкоголь, вероятно, сыграл в этом свою роль. Один из членов российской сборной даже курил в туннеле перед посадкой в самолет», — заявил представитель сборной Чехии.

Ранее 1 января стало известно, что молодежная сборная России по хоккею не смогла вылететь из канадского Калгари после отмены молодежного чемпионата мира-2022. Леманн отмечала, что причиной отказа в посадке стали пьянство, курение и отказ российской делегации надевать маски.