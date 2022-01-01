Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала о смерти бабушки. Она сообщила об этом на своей странице в Instagram в субботу, 1 января.

Фигуристка опубликовала свое фото с показательных выступлений на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Мой первый Новый Год без тебя. Мое первое выступление без тебя. Надеюсь, тебе понравилось, бабуль. Я очень скучаю. Надеюсь, ты в лучшем мире сейчас и тебе там хорошо», — подписала снимок Медведева.

1 декабря Медведева рассказала, что фактически завершила карьеру из-за травм. По словам фигуристки, еще в прошлом году она была серьезно настроена продолжать выступать на соревнованиях, однако проблемы со спиной вынудили ее закончить со спортом.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив Загитовой.

