В Армении запретили полиэтиленовые пакеты

В Армении с 1 января 2022 года запретили реализацию полиэтиленовых пакетов толщиной до 50 микрон. Об этом РИА Новости рассказали в министерстве окружающей среды.

Отныне в стране прекращается продажа и бесплатная выдача полиэтиленовых пакетов «в объектах и местах, в том числе передвижных и под открытым небом». Исключение оставили для расфасовочной пленки, а также для пакетов и мешков из вторсырья.

Власти объяснили запрет тем, что пакеты используются в среднем 10-15 минут, а для их разложения в естественной среде требуется 400 лет.

10 декабря на Украине вступил в силу схожий закон «Об ограничении обращения пластиковых пакетов». Он предполагает запрет на бесплатное распространение пластиковых пакетов в магазинах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг. К нарушителям требования будут применяться административно-хозяйственные санкции.

В сентябре глава компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев рассказал, что в России в скором времени также могут ввести запрет на производство одноразовых пластиковых товаров и упаковки. Список товаров, которые рекомендовали исключить из оборота в стране, состоит из 28 позиций, среди которых: одноразовые пластиковые приборы, посуда, капсулы для кофе, блистерные упаковки (кроме лекарств), упаковки для табачной продукции, а также упаковки для яиц, ватные палочки и несколько видов пакетов.