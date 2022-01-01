Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Разговор Путина и Байдена свели к двум фразам

Главред «Эха Москвы» Венедиктов: разговор Путина и Байдена можно свести к двум фразам

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшийся 30 декабря, можно свести к двум фразам. Их назвал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, передает Telegram-канал «Сказано на Эхе».

«Если разговор Байдена-Путина свести к двум фразам: "Если вы полезете на Украину, мы вам объявим новые санкции, которые вас задушат" — "А мы тогда порвем с вами отношения". Все, вот и весь разговор», — сказал он.

Материалы по теме:
«США свою политику менять не будут» Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
«США свою политику менять не будут»Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
20 декабря
Путин и Байден обсудили вторжение на Украину. Президент США пригрозил России санкциями, но согласился на диалог
Путин и Байден обсудили вторжение на Украину.Президент США пригрозил России санкциями, но согласился на диалог
7 декабря

По мнению Венедиктова, президенты России и США подтвердили серьезность намерений. «Не серьезность намерения захватить Украину или обменяться ядерными ударами, а готовность пойти на серьезные вещи», — пояснил главред «Эха Москвы».

Телефонный разговор между Путиным и Байденом начался 30 декабря в 15:35 по вашингтонскому времени (23:35 мск) и завершился в 16:25 (00:25 мск пятницы, 31 декабря). В ходе беседы президент США предупредил российского коллегу о недопустимости вторжения на Украину и о высокой цене, которую может за это заплатить Москва. Путин в свою очередь пообещал разорвать отношения с США в случае «масштабных» санкций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о снятии с рейса молодежной сборной России по хоккею
Запасы газа на Украине сократились почти вдвое за год
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 874 автомобиля
Двое мужчин получили травмы от петард в новогоднюю ночь в Москве
Россиянам назвали пять простых продуктов от головной боли
В Госдуме высказались о наказании для хоккейной молодежки из-за снятия с рейса
Активисты разъяснили требование запретить концерт Тилля Линдеманна в России
Первым пациентом московских медиков в новом году стала избитая отцом девочка
Разговор Путина и Байдена свели к двум фразам
Появились подробности снятия с рейса молодежной сборной России по хоккею
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter