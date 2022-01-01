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В России с 1 января 2022 года закроются ряд зоопарков и цирков

Россельхознадзор: с 1 января остановят деятельность не получившие лицензию зоопарки

Фото: Pixabay

С 1 января в России приостановят деятельность ряд зоопарков, цирков, дельфинариев и океанариумов, временно закрыты будут те учреждения, которые не получили лицензию на свою работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Россельхознадзора.

Причиной для отказа в лицензировании могут стать нарушение условий содержания, транспортировки или режима кормления животных. На организации будет наложен штраф и инициировано обращение в суд для приостановки ее деятельности до устранения замечаний.

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«Все организации, которые не подали заявление на получение лицензии процедуры, Россельхознадзор включил в план проверок на будущий год, который сейчас находится на согласовании в Генеральной прокуратуре РФ», — добавили в Россельхознадзоре.

В ведомстве отметили, что получившие лицензии организации — всего 147 — провели значительную работу по улучшению условий содержания животных. Среди них в том числе московские цирки Никулина и на проспекте Вернадского, театр кошек Куклачева, «Москвариум» и крупнейшие российские зоопарки. В работе на данное время находятся еще около 180 заявлений.

С начала 2021 года Россельхознадзор также начал запрещать ввоз в страну кормов для домашних животных с ГМО. Организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» предупредила, что такая ситуация приведет к банкротству многих предприятий отрасли, а новые ограничения противоречат самой идее запрета. Подавляющая часть такой продукции предназначена для кошек и собак, которых не употребляет в пищу человек.

Марина Совина
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