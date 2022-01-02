Бывший тренер сборной России дал совет хоккейной молодежке после снятия с рейса

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал снятие с рейса игроков молодежной сборной России в Канаде. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Как воспитали, так и получили! С ребятами нужно разговаривать, в том числе разъяснять их роль: кого они представляют, находясь за рубежом. Уважать их: строить доверительные отношения, где самодисциплина стоит на первом месте!» — заявил Быков. Он дал совет работать с молодежью, обучать их правильным манерам и поведению на публике.

1 января стало известно, что молодежная сборная России не смогла вылететь из канадского Калгари после отмены молодежного чемпионата мира-2022. Главный тренер команды Сергей Зубов заявил, что причиной стало нарушение масочного режима.

Шведская журналистка Мари Леманн, которая должна была лететь одним рейсом с командой, заявила, что некоторые хоккеисты неприлично вели себя в аэропорту. Журналистка отметила, что причиной отказа в посадке стали пьянство, курение и нежелание спортсменов надевать маски.

