Хоккеисты российской сборной прокомментировали снятие команды с рейса в Канаде
Хоккеисты российской молодежной сборной прокомментировали ситуацию со снятием команды с рейса из Калгари во Франкфурт 1 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России.
По словам нападающего молодежной сборной Ивана Дидковского, команда провела ночь в аэропорту после отмененного из-за случаев коронавируса чемпионата мира в Канаде.
«Нам сказали, что мы не летим»
Дидковский отметил, что все спортсмены находились в аэропорту в масках, и никто из персонала не делал им замечаний. Хоккеисты сидели «вперемешку с другими пассажирами в огромном рейсовом самолете», поэтому не исключено, что конфликт между хоккеистами и сотрудниками мог возникнуть по ошибке, считает нападающий.
Сначала все долго стояли и ждали, потом понемногу пассажиров начали пускать обратно на рейс, рассаживали по зонам. В конце остались три сборные, финнов пустили на рейс, а нам и чехам сказали, что мы не летим. Ночь провели в аэропорту, нам руководство организовало ночной рейс во Франкфурт через Торонто, смысла ехать в гостиницу не было
«Никто не делал замечаний»
Хоккеист молодежной сборной России Дмитрий Злодеев также не видел на борту рейса, с которого сняли команду, вызывающе ведущих себя людей. Его слова передает ТАСС.
Ко мне никто лично не обращался с замечаниями по поводу масок, когда сели в самолет, к нам подошел стюард и напомнил, что маски должны закрывать нос все время. Предложил новые маски - и все. Потом объявили, что нужно выйти из самолета. Понятно, за маски могли ругать, но сейчас это обычное дело, она может сползти с носа во время разговора
Спортсмен также заявил, что в самолете никто не повышал голос и не нарушал правила, отмечает ТАСС. При этом он добавил, что среди пассажиров рейса были три хоккейных команды и много обычных людей, летевших в Европу. «Я даже не знаю, сколько всего пассажиров было. Три хоккейных команды и еще столько же обычных людей, которые летели в Европу. Был канун Нового года, может быть, кто-то и отмечал, но никто не кричал и не вел себя вызывающе», — отметил он.
По словам Злодеева, хоккеисты хотели поскорее улететь домой, но планы на выходной внезапно сорвались. Родители были готовы отправиться из Воронежа в Москву, вспоминает он. «Когда узнал новости об отмене, был в ярости, но я понимаю, почему это произошло, просто эмоции очень сильные. Мы готовились к другому результату», — сказал Злодеев.
Снятие с рейса
1 января молодежная сборная России по хоккею не смогла вылететь из канадского Калгари после отмены молодежного чемпионата мира-2022. Об этом сообщила в своем Twitter шведская журналистка Мари Леманн, которая должна была лететь одним рейсом с командой.
Леманн рассказала, что с рейса во Франкфурт-на-Майне сняли сборные России и Чехии. Она заявила, что некоторые хоккеисты неприлично вели себя в аэропорту. Журналистка отметила, что причиной отказа в посадке стали пьянство, курение и отказ спортсменов надевать маски.
Не все чешские и российские игроки вели себя неподобающим образом, но всех не пустили на борт самолета
Отмена чемпионата мира
29 декабря стало известно об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею из-за вспышек коронавируса в нескольких командах. В сборной России заразились два игрока, среди них оказался 17-летний Матвей Мичков. Игроков отправили на карантин.
Перед отменой чемпионата сообщалось об отмене матча между сборными России и Словакии на МЧМ. Российской команде присудили техническое поражение со счетом 0:1. Командам США и Чехии, где также были выявлены случаи заболевания коронавирусом, также присудили технические поражения.