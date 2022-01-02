Хоккеисты российской сборной прокомментировали снятие команды с рейса в Канаде

Хоккеисты российской молодежной сборной прокомментировали ситуацию со снятием команды с рейса из Калгари во Франкфурт 1 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России.

По словам нападающего молодежной сборной Ивана Дидковского, команда провела ночь в аэропорту после отмененного из-за случаев коронавируса чемпионата мира в Канаде.

«Нам сказали, что мы не летим»

Дидковский отметил, что все спортсмены находились в аэропорту в масках, и никто из персонала не делал им замечаний. Хоккеисты сидели «вперемешку с другими пассажирами в огромном рейсовом самолете», поэтому не исключено, что конфликт между хоккеистами и сотрудниками мог возникнуть по ошибке, считает нападающий.

Сначала все долго стояли и ждали, потом понемногу пассажиров начали пускать обратно на рейс, рассаживали по зонам. В конце остались три сборные, финнов пустили на рейс, а нам и чехам сказали, что мы не летим. Ночь провели в аэропорту, нам руководство организовало ночной рейс во Франкфурт через Торонто, смысла ехать в гостиницу не было Иван Дидковский Нападающий молодежной сборной России по хоккею

«Никто не делал замечаний»

Хоккеист молодежной сборной России Дмитрий Злодеев также не видел на борту рейса, с которого сняли команду, вызывающе ведущих себя людей. Его слова передает ТАСС.

Ко мне никто лично не обращался с замечаниями по поводу масок, когда сели в самолет, к нам подошел стюард и напомнил, что маски должны закрывать нос все время. Предложил новые маски - и все. Потом объявили, что нужно выйти из самолета. Понятно, за маски могли ругать, но сейчас это обычное дело, она может сползти с носа во время разговора Дмитрий Злодеев хоккеист молодежной сборной России

Спортсмен также заявил, что в самолете никто не повышал голос и не нарушал правила, отмечает ТАСС. При этом он добавил, что среди пассажиров рейса были три хоккейных команды и много обычных людей, летевших в Европу. «Я даже не знаю, сколько всего пассажиров было. Три хоккейных команды и еще столько же обычных людей, которые летели в Европу. Был канун Нового года, может быть, кто-то и отмечал, но никто не кричал и не вел себя вызывающе», — отметил он.

По словам Злодеева, хоккеисты хотели поскорее улететь домой, но планы на выходной внезапно сорвались. Родители были готовы отправиться из Воронежа в Москву, вспоминает он. «Когда узнал новости об отмене, был в ярости, но я понимаю, почему это произошло, просто эмоции очень сильные. Мы готовились к другому результату», — сказал Злодеев.

Снятие с рейса

1 января молодежная сборная России по хоккею не смогла вылететь из канадского Калгари после отмены молодежного чемпионата мира-2022. Об этом сообщила в своем Twitter шведская журналистка Мари Леманн, которая должна была лететь одним рейсом с командой.

Леманн рассказала, что с рейса во Франкфурт-на-Майне сняли сборные России и Чехии. Она заявила, что некоторые хоккеисты неприлично вели себя в аэропорту. Журналистка отметила, что причиной отказа в посадке стали пьянство, курение и отказ спортсменов надевать маски.

Не все чешские и российские игроки вели себя неподобающим образом, но всех не пустили на борт самолета Мари Леманн журналистка шведского издания SVT

Отмена чемпионата мира

29 декабря стало известно об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею из-за вспышек коронавируса в нескольких командах. В сборной России заразились два игрока, среди них оказался 17-летний Матвей Мичков. Игроков отправили на карантин.

Перед отменой чемпионата сообщалось об отмене матча между сборными России и Словакии на МЧМ. Российской команде присудили техническое поражение со счетом 0:1. Командам США и Чехии, где также были выявлены случаи заболевания коронавирусом, также присудили технические поражения.