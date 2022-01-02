Россиянам назвали выгодное время для покупки валюты

Заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров в беседе с агентством «Прайм» сообщил, что после новогодних праздников россияне смогут выгодно приобрести валюту развитых стран, в том числе — доллар и евро.

По его словам, рубль на фоне роста рисков в геополитической сфере заметно ослабел с ноября, когда у него получалось задержаться на отметке в 70 рублей за доллар США.

Финансист добавил, что до следующего заседания Центробанка, которое запланировано на 11 февраля, не стоит ожидать серьезного укрепления отечественной валюты.

Ранее аналитики назвали рубль одной из лучших валют развивающихся стран. В течение 2021 года он потерял в стоимости меньше, чем валюты-конкуренты. С начала года курс рубля по отношению к доллару снизился на 0,3 процента — с 74,4 до 74,65 рубля за доллар. Наивысших значений за год стоимость валюты достигала 26 октября, когда она торговалась по 69,5 рубля за доллар, самых низких — 9 апреля, когда доллар можно было купить за 77,4 рубля.