Россиянин Медведев уступил французу Умберу во встрече группового этапа ATP Cup

Российский теннисист Даниил Медведев уступил французу Уго Умберу во второй встрече матча группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup). Соревнования проходят в Австралии. Об этом сообщает ТАСС.

Игра завершилась со счетом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:2) в пользу Умбера. Счет в матче стал равным - 1-1. Ранее Роман Сафиуллин обыграл Артура Риндеркнеха (2:6, 7:5, 6:3). На решающую встречу в парном разряде заявлены Медведев и Сафиуллин, которым предстоит сыграть с Эдуаром Роже-Вассленом и Фабрисом Мартеном. Она состоится позднее в воскресенье.