Россиянин Медведев уступил французу Умберу во встрече группового этапа ATP Cup
Российский теннисист Медведев уступил французу Умберу во встрече группового этапа ATP Cup
Российский теннисист Даниил Медведев уступил французу Уго Умберу во второй встрече матча группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup). Соревнования проходят в Австралии. Об этом сообщает ТАСС.
Игра завершилась со счетом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:2) в пользу Умбера. Счет в матче стал равным - 1-1. Ранее Роман Сафиуллин обыграл Артура Риндеркнеха (2:6, 7:5, 6:3). На решающую встречу в парном разряде заявлены Медведев и Сафиуллин, которым предстоит сыграть с Эдуаром Роже-Вассленом и Фабрисом Мартеном. Она состоится позднее в воскресенье.