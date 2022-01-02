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Спорт

Роналдо заразился коронавирусом

Бывший бразильский футболист Роналдо заразился коронавирусом

Фото: Celso Arena / globallookpress.com

Экс-бомбардир сборной Бразилии, а в настоящее время владелец футбольного клуба «Крузейро» Роналдо заразился коронавирусом, об этом сообщается в Twitter организации.

В пресс-службе отметили, что самочувствие бывшего футболиста в порядке, а саму инфекцию он переносит в легкой форме. В свете этих событий, ему пришлось отказаться от участия в памятных мероприятиях, которые пройдут по случаю 101-го дня рождения клуба.

«Он сожалеет о том, что не сможет принять участие в мероприятиях, запланированных на следующие несколько дней, но в скором времени мы опубликуем новый график приезда в Белу-Оризонти, выступлений, встреч и пресс-конференции», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился нападающий французского ПСЖ Лионель Месси. Подробности его состояния неизвестны. Также коронавирус выявлен у одноклубников аргентинца Хуана Берната, Серхио Рико и Натана Битюмазаля.

Марина Совина
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