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Девушка Хованского раскрыла подробности празднования блогером Нового года

«Газета.Ru»: в новогоднюю ночь Хованский смотрел фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Освобожденный из-под стражи блогер Юрий Хованский смотрел в новогоднюю ночь фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Об этом сообщила его возлюбленная Мария Нелюбова в разговоре с «Газетой.Ru».

Девушка рассказала, что блогер отметил Новый год скромно, без увеселительных мероприятий, так как ему запрещено покидать дом после 18:00. «В гости заглянула Юрина мама, справляли с ней. Был любимый Юрин салат из ананасов и шампиньонов. Смотрели "Иван Васильевич меняет профессию", заранее скачала этот фильм», — раскрыла подробности празднования Нелюбова.

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Возлюбленная Хованского отметила, что Новый год был гораздо лучше, чем мог быть, если бы блогер остался в СИЗО. «Но ощущение праздника все же омрачала мысль, что ничего еще не закончено», — поделилась Нелюбова. Она также выразила надежду, что 2022 год пройдет без заключения Хованского под стражу.

29 декабря сообщалось, что суд Санкт-Петербурга освободил блогера, обвиняемого в оправдании терроризма, из-под стражи. Хованскому, который находился под арестом с июня 2021 года, изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Ему нельзя выходить из дома с 18:00 до 10:00, отправлять почту, посещать мероприятия, пользоваться телефоном и интернетом, посещать место преступления, а также общаться с представителями СМИ и свидетелями по его делу. Исключение сделали для родителей блогера и Нелюбовой.

Об аресте Хованского стало известно в июне 2021 года. Блогеру предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Поводом для возбуждения уголовного дела стала запись, на которой Хованский поет о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году. Два ролика с этой песней появились в 2020 году на видеохостинге YouTube в профиле пользователя по имени Юрий.

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Евгения Наумова
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