Кремль ответил на слухи о бронежилете на Путине во время новогоднего обращения

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что новогоднее обращение президента России Владимира Путина было смонтировано. Также он ответил, был ли глава государства одет в бронежилет во время записи. Об этом сообщает Daily Storm.

Песков назвал глупостью данные о том, что новогоднее обращение президента состоит из архивных кадров, а также о том, что Путин в момент обращения скрывал под пальто бронежилет. «Ребята (комментаторы в сети — прим. «Ленты.ру») явно в Новый год переусердствовали! С Новым годом!» — сказал представитель Кремля.

В новогоднем обращении Путин пожелал россиянам крепкого здоровья и успехов в разных областях, а также выразил поддержку тем, кто потерял близких людей из-за пандемии коронавируса. Помимо этого, президент назвал повышение благосостояния и качества жизни граждан главной целью российских властей на 2022 год.