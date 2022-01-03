В Кремле заявили о необходимости саммита ядерных держав

Саммит лидеров ядерных держав необходим, их совместное заявление не исключает этого, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Заявление лидеров "ядерной пятерки" не исключает, что саммит постоянных членов Совета Безопасности ООН все еще необходим», — отметил представитель Кремля.

Ранее 3 января лидеры России, Китая, США, Великобритании и Франции выступили против гонки вооружений и призвали сделать все возможное, чтобы предотвратить ядерную войну в будущем. Их совместное заявление было опубликовано на сайте Кремля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что заявление было подготовлено по инициативе Москвы. Россия рассчитывает, что одобрение совместного заявления лидерами пяти ядерных держав поспособствует снижению уровня международной напряженности.