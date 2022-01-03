Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле заявили о необходимости саммита ядерных держав

Дмитрий Песков: заявление лидеров «ядерной пятерки» не исключает необходимость саммита

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Саммит лидеров ядерных держав необходим, их совместное заявление не исключает этого, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Заявление лидеров "ядерной пятерки" не исключает, что саммит постоянных членов Совета Безопасности ООН все еще необходим», — отметил представитель Кремля.

Ранее 3 января лидеры России, Китая, США, Великобритании и Франции выступили против гонки вооружений и призвали сделать все возможное, чтобы предотвратить ядерную войну в будущем. Их совместное заявление было опубликовано на сайте Кремля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что заявление было подготовлено по инициативе Москвы. Россия рассчитывает, что одобрение совместного заявления лидерами пяти ядерных держав поспособствует снижению уровня международной напряженности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Лидеры ядерной «пятерки» выступили против гонки вооружений
В Москве на продажу выставили плюшевого медведя по цене квартиры
Россияне решили обойти очередь к знаменитому озеру и провалились под лед
В Минздраве уточнили состояние пострадавших в Белоруссии россиян
Жириновский предложил вариант использования мавзолея без Ленина
Раскрыт эффект от сокращения выбросов парниковых газов и аэрозолей
В Кремле заявили о необходимости саммита ядерных держав
Скорое завершение пандемии предрекли благодаря омикрон-штамму
Москвичка едва не погибла в Новый год из-за рыбы
В подписи Зеленского к фото с собаками увидели насмешку над Порошенко
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter