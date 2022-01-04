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Названы сроки появления единой вакцины от гриппа и коронавируса

Глава «Ростеха» Чемезов: единая вакцина от гриппа и COVID-19 может появиться в 2022 году

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов назвал сроки появления единой вакцины от гриппа и COVID-19, сообщает РИА Новости.

По словам Чемезова, вакцина может появиться уже в 2022 году. «Пока работаем. В следующем году. Нужно провести все испытания, чтобы было безопасно, прежде всего, и эффективно», — отметил он. Хорошие результаты исследований уже есть, но осталось то, что нужно доработать, добавил он.

Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что пандемия коронавируса в 2022 году войдет в режим сезонной эпидемии гриппа. По словам Сергеева, ситуация с коронавирусом похожа на эпидемию гонконгского гриппа в 1960-х годах — несмотря на серьезные последствия и большое количество тяжело больных людей, ее удалось остановить благодаря вакцинам и лекарствам.

Марина Совина
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