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Захарова объяснила отъезд Цимбалюка из России «синдромом Бабченко-Гордона»

Представитель МИД Захарова сравнила объяснения Цимбалюка со свиной кровью Бабченко
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Глава департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова объяснила отъезд из России украинского журналиста Романа Цимбалюка «синдром Бабченко-Гордона». Соответствующий пост опубликован в ее Telegram-канале.

В своем комментарии официальный представитель МИД отметила, что Цимбалюк много лет жил в Москве, посещал столичные рестораны, а затем «придумал байку» об угрозе безопасности и статусе заложника. Захарова также сравнила объяснения журналиста со свиной кровью Аркадия Бабченко и спецоперациями-коллаборациями Дмитрия Гордона.

«В медицине эти симптомы описаны как «синдром Бабченко-Гордона»: когда нет ни славы, ни мужества, ни надежды Савченко, а хочется», — заявила она.

Ранее Цимбалюк сообщил, что уехал из России. Он объяснил это тем, что в декабре его вызвали в «прокуратуру Москвы». При этом он добавил, что о вызове якобы узнал из сообщений СМИ, а в день вызова адвокату украинского журналиста в прокуратуре «сказали, что отозвали повестку». Цимбалюк также отметил, что его намереваются привлечь к ответственности за разжигание национальной розни. Тем не менее, он признал, что вообще непонятно, есть ли само дело против него.

Ксения Назарова
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