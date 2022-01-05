Площадь в Алма-Ате оцепили военные

Площадь Республики в Алма-Ате, Казахстан, где ночью шли массовые беспорядки, оцепили военные. Об этом в среду, 5 января, сообщает корреспондент РИА Новости.

Площадь огородили военными бронированными автомашинами, коммунальные службы ликвидируют последствия протестов. По периметру площади находятся несколько подразделений военнослужащих.

Агентство отмечает, что в городе по-прежнему не работает мобильный интернет, заблокированы мессенджеры.

2 января в Казахстане начались протесты против роста цен на топливо, 4 января на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители применяли для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Алма-Ате и в Мангистауской области ввели режим ЧП до 19 января, в период действия режима чрезвычайного положения объявили комендантский час с 23.00 до 7.00.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство республики в отставку, а также поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин, дизель и социально значимые продукты сроком на 180 дней.