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Площадь в Алма-Ате оцепили военные

РИА Новости: площадь Республики в Алма-Ате огородили военными бронированными автомашинами

Фото: Telegram РИА Новости

Площадь Республики в Алма-Ате, Казахстан, где ночью шли массовые беспорядки, оцепили военные. Об этом в среду, 5 января, сообщает корреспондент РИА Новости.

Площадь огородили военными бронированными автомашинами, коммунальные службы ликвидируют последствия протестов. По периметру площади находятся несколько подразделений военнослужащих.

Агентство отмечает, что в городе по-прежнему не работает мобильный интернет, заблокированы мессенджеры.

2 января в Казахстане начались протесты против роста цен на топливо, 4 января на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители применяли для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Алма-Ате и в Мангистауской области ввели режим ЧП до 19 января, в период действия режима чрезвычайного положения объявили комендантский час с 23.00 до 7.00.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство республики в отставку, а также поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин, дизель и социально значимые продукты сроком на 180 дней.

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Марина Совина
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