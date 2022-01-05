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Создан аккумулятор с рекордным запасом хода

В США автомобиль Tesla проехал более тысячи километров на новой батарее

Фото: Globallookpress.com

Американский стартап усовершенствовал батарею для электрокара Tesla, увеличив запас хода автомобиля до рекордных 1210 километров. Об этом сообщает Reuters.

Аккумулятор нового типа создали инженеры американского стартапа Our Next Energy (ONE). Установленный на электрокар Tesla Model S прототип батареи позволил проехать машине 1210 километров на одном заряде. При этом в базовой версии со штатным аккумулятором автомобиль Tesla может проехать около 500 километров.

По словам руководителя компании Муджиба Иджаза (Mujeeb Ijaz), в их батарее используются более безопасные и экологичные материалы. «Мы хотим исключить из конструкции аккумулятора никель и кобальт, но не хотим отказываться от структуры, которая обеспечивает высокую плотность энергии», — заметил Иджаз в разговоре с прессой.

По словам руководителя ONE, предложенный ими аккумулятор позволит комфортно перемещаться на больших расстояниях без подзарядки. В качестве примера Муджиб Иджаз привел случай, когда автолюбитель сможет доехать из Детройта в Чикаго и вернуться обратно, не заезжая на зарядную станцию. В планах ONE начать производства аккумуляторов в Северной Америке.

В сентябре Tesla Model S Plaid установил рекорд скорости среди серийных электрокаров на трассе «Нюрбургринг». Машина проехала расстояние 20,76 километров за семь минут и 30,9 секунды.

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Андрей Ставицкий
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