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Названы лучшие игры 2021 года для ПК

Resident Evil Village стала игрой 2021 года по версии Steam

Скриншот: Resident Evil Village

Пользователи Steam выбрали лучшие игры года для ПК. Об этом сообщается на сайте площадки.

Игрой года стала Resident Evil Village. «Может, дело в увлекательном геймплее или в цепляющей истории. А может, дело в добротных персонажах, безукоризненном дизайне или в затягивающей сетевой игре», — говорится в сообщении Steam. В номинации также отметили Valheim, New World, Cyberpunk 2077 и Forza Horizon 5.

Главной игрой года в виртуальной реальности назвали Cooking Simulator VR: «Она улучшает реальность, используя преимущества виртуальной среды, и расширяет границы виртуального измерения». В номинации «Любимое дитя» выиграла Terraria, «Друг познается в игре» — It Takes Two, «Выдающийся визуальный стиль» — Forza Horizon 5, «Самый инновационный геймплей» — Deathloop, «Лучшая игра, которая вам не дается» — Nion 2 — The Complete Edition.

Также геймеры отметили игры Marvel's Guardians of the Galaxy — за лучший саундтрек, Cyberpunk 2077 — за выдающийся сюжет, Farming Simulator 22 — за расслабляющий геймплей.

В середине декабря главные видеоигры года были объявлены на церемонии The Game Awards 2021. Лучшей игрой 2021 года была названа It Takes Two — тайтл в жанре action-adventure от студии Hazelight Studios.

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Андрей Ставицкий
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