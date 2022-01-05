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Во время операции в аэропорту Алма-Аты погибли военные

Двое военнослужащих погибли во время проведения операции в аэропорту Алма-Аты

Фото: РИА Новости

По меньшей мере двое военных погибли во время проведения антитеррористической операции в аэропорту Алма-Аты. Об этом сообщает издание zakon.kz в своем Telegram.

«При проведении антитеррористической операции в аэропорту Алматы погибли двое военнослужащих ВС Республики Казахстан», — говорится в сообщении. Других подробностей произошедшего пока не приводится.

Ранее заместитель мэра Алма-Аты Ержан Бабакумаров сообщил, что в городе началась антитеррористическая спецоперация. Он рассказал, что аэропорт города освобожден и переводится в штатный режим работы, на данный момент участников беспорядков в воздушной гавани нет. Несмотря на этом, самолеты в аэропорту начали принимать «только по запросу». Такой режим будет действителен до 21:00 четверга, 6 января.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Позже протестующие потребовали ухода из политики первого президента республики Нурсултана Назарбаева. В среду, 5 января, на всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.

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Марина Совина
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