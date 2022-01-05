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Спорт

Почетный президент РФС отреагировал на отставку главного тренера «Краснодара»

Колосков об отставке Гончаренко с поста главного тренера Краснодара: ерунда какая-то
Виктор Гончаренко

Виктор Гончаренко. Фото: Pavel Golovkin / AP

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал ерундой решение об отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Краснодара». О реакции функционера сообщает «Спорт-Экспресс».

«Не понимаю логику этого решения. Получается, какая-то ерунда. Закончилась первая часть сезона, команда играет средне, но при этом идет на пятом месте. Но "Краснодар" именно играет в футбол, никаких нареканий к Гончаренко не было», — заявил Колосков. Он также отказался дать гарантии того, что при новом тренере клуб будет выступать лучше.

Об отставке Гончаренко стало известно ранее в среду, 5 января. В «Краснодаре» не сообщили причины этого решения.

Белорусский специалист возглавил команду 6 апреля 2021 года. В первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «горожане» финишировали на пятом месте.

Алексей Гусев
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