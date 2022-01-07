После жесткой посадки вертолета в Башкирии завели уголовное дело

Уголовное дело по факту гибели двух человек заведено после жесткой посадки частного вертолета Eurocopter AS350 в Башкирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух человек") УК РФ», —говорится в сообщении ведомства.

О том, что вертолет совершил жесткую посадку в Башкирии, ранее, 7 января, сообщила Приволжская транспортная прокуратура. Он летел из Уфы в село Павловка. Всего на борту было три человека. Один из них скончался на месте, еще один умер от полученных травм позднее. Третий пострадавший находится в тяжелом состоянии. Одним из погибших при крушении вертолета оказался Андрей Олейник, председатель попечительского совета отделения Ассоциации юристов России в Башкирии и гендиректор компании «Гидромашавтоматика».

Предварительной причиной жесткой посадки вертолета в Благовещенском районе Башкирии могли стать погодные условия. В ночь на 7 января на севере республики была метель и шел снег с дождем.