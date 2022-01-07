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На Украине опровергли арест на активы СМИ по делу Порошенко

В Госбюро расследований Украины опровергли арест активов телеканалов из-за дела Порошенко

Фото: РИА Новости

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины опровергло информацию об аресте телеканалов «Прямой» и «5 канал» в рамках дела против бывшего президента страны Петра Порошенко. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства.

В Госбюро назвали ложной информацию о наложении ареста на активы СМИ, которую накануне распространила партия экс-президента «Европейская солидарность». В ГБР подчеркнули, что арест наложен «исключительно на имущество и корпоративные права, владельцем которых является пятый президент Украины». «Каких-либо ограничений в отношении деятельности средств массовой информации не было», — отметили в ведомстве.

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20 декабря бывшему президенту было предъявлено официальное обвинение в государственной измене в рамках дела о закупках угля из Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, политик использовал президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить договоры на поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В офисе генерального прокурора Украины также сообщили о планах арестовать Порошенко.

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Анжелика Бережная
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