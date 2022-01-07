Названа главная цель прибывших в Казахстан миротворцев ОДКБ

Полковник запаса, российский военный эксперт Игорь Коротченко назвал главные цели прибывших в Казахстан миротворцев ОДКБ. По его словам, их миссией является стабилизация обстановке в стране, а также взятие под контроль ключевых объектов, передает РИА Новости.

«Что касается нейтрализации незаконных вооруженных формирований, их разоружения и при необходимости ведения боевых действий, этим должны заниматься казахстанские силовики и правоохранительные органы», — отметил он.

Также Коротченко прокомментировал назначение командующего ВДВ России генерал-полковника Андрея Сердюкова главой миротворцев ОДКБ в Казахстане. По мнению специалиста, данное решение является логичным, поскольку в Казахстан перебрасываются силы ОДКБ, в составе которых есть элитные подразделения десантников. Коротченко подчеркнул, что будучи главой миротворческих сил ОДКБ Сердюкову предстоит взаимодействовать с казахстанскими силовиками и эффективно руководить миротворцами.

В воскресенье, 2 января, в Казахстане начались протесты, которые впоследствии переросли в массовые беспорядки. Причиной стал рост цен на топливо с 60 до 120 тенге.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков. Первый борт с российскими войсками прибыл в Алма-Ату 6 января. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил, что срок присутствия миротворцев в Казахстане будет зависеть от ситуации и решения руководства Казахстана. В ОДКБ рассчитывают, что военнослужащие смогут покинуть страну через несколько дней или через несколько недель.