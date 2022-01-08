Российский сенатор уличил Блинкена в незнании истории

Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил госсекретаря США Энтони Блинкена в незнании истории. В своем Telegram-канале политик прокомментировал слова Блинкена о том, что НАТО якобы никогда не обещала России не расширяться на Восток.

Перед объединением Германии, что тогда было для США и их президента [Джорджа] Буша-старшего высшим приоритетом, предшественник Блинкена госсекретарь США Джеймс Бейкер говорил [первому президенту СССР Михаилу] Горбачеву и [министру иностранных дел СССР Эдуарду] Шеварднадзе, что в случае воссоединения Германии США были готовы дать обязательство, что НАТО «ни на дюйм не продвинется на восток» Алексей Пушков Член Совета Федерации

Политик считает, что Горбачев сделал стратегический просчет, не обязав Соединенные Штаты и бывшего канцлера Германии Гельмута Коля зафиксировать это на бумаге.

По его словам, в настоящее время российская сторона требует «юридически зафиксированных гарантий», так как слова прежних западных лидеров «мало чего стоят». «Новые предпочитают о них не вспоминать. Что в очередной раз доказывает заявление Блинкена», — сказал он.

Позиция США

Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Госдепе заявил, что Североатлантический альянс никогда не давал Москве обещаний не расширяться на Восток.

НАТО никогда не обещала не принимать новых членов. Она не могла и не стала бы этого делать: политика открытых дверей была ключевым положением Североатлантического договора 1949 года, в результате которого была основана НАТО Энтони Блинкен Госсекретарь США

По словам политика, «нарратив о том, что НАТО угрожает России» является ложным. Он также отверг заявления, что НАТО планирует установить военную инфраструктуру на Украине, чтобы использовать ее против России.

Кроме того, высокопоставленный представитель американского Госдепартамента сообщила, что информация СМИ о готовности Соединенных Штатов обсуждать с Россией возможность отвода сил НАТО из Восточной Европы неточная.

По ее словам, в Госдепе не ожидают сокращения сил в Европе и не обсуждают с Москвой численность военных в Прибалтике и Польше. Также отмечается, что Вашингтон, напротив, доводит до сведения российских властей, что в случае эскалации обстановки на украинской границе НАТО укрепит восточный фланг, так как альянс «вынужден будет исполнять священные обязательство перед союзниками».

Обещание НАТО

В июне президент России Владимир Путин в ответ на обвинения репортера Кима Симмонса в усугублении противостояния альянсу со стороны Москвы напомнил о данном Михаилу Горбачеву обещании США не расширять НАТО на восток.

Симмонс спросил, где было закреплено это обещание. По его мнению, НАТО проводит маневры в ответ на российские учения и «играет в оборону».

Вы молодец! Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка — у нас так в народе говорят. Надо все закреплять на бумаге Владимир Путин Президент России

В декабре помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков напомнил о заверениях НАТО не продвигать альянс в сторону России.

Это вопрос с бородой. СССР и России давались устные заверения о том, что НАТО не будет продвигаться на восток к территории России. Оказалось, что устные заверения ничего не стоят Юрий Ушаков Помощник президента России по внешней политике

Ушаков отметил, что делалась «определенная фиксация» обещаний руководства альянса, и у российской стороны есть запись соответствующих бесед.

При этом Североатлантический альянс уже признавал факт обещания. Однако в НАТО утверждают, что оно было дано до роспуска Организации Варшавского договора, и идея о присоединении стран из этого блока к альянсу «не стояла на повестке дня в 1989 году».