Токаев посмертно наградил 16 военных и полицейских за отвагу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил 16 военнослужащих и полицейских, погибших во время беспорядков в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ главы государства.

В документе говорится, что 16 человек награждены за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства. Их посмертно представили к госнаградам, в том числе ордену «Доблесть» второй и третьей степеней и медали «За отвагу».

Ранее 9 января Минобороны Казахстана сообщило, что во время беспорядков в стране погибли двое военных, еще 163 пострадали. Эти данные неокончательные. Общее количество жертв превысило 160.

10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур.

Протесты в республике начались 2 января из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Токаев назвал протестующих террористами. По его просьбе в Казахстан вошли силы Организации Договора о коллективной безопасности.