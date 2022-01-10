Дело бывшего министра обороны Армении о хищениях передали в суд

Генеральная прокуратура Армении передала в суд уголовное дело против бывшего министра обороны страны Давида Тонояна, начальника Генштаба Артака Давтяна, его заместителя Степана Галстяна и начальника управления авиации Минобороны Аветика Мурадяна. Об этом пишет «Sputnik Армения».

Экс-главу министерства и его подельников обвиняют в многомиллионных хищениях при закупке и поставках боеприпасов для армии, в том числе в ходе конфликта с Азербайджаном за Нагорный Карабах в 2020 году. В частности, речь идет о приобретении для авиации непригодных к запуску ракет.

О задержании Тотояна стало известно 30 сентября. В доме у экс-министра прошел обыск, после чего отставного военного отправили в изолятор. Сам он назвал обвинения надуманными и вину не признал.

Позже премьер-министр страны Никол Пашинян, комментируя решение суда об аресте бывшего министра, заявил, что расследования против высокопоставленных лиц «не могут проходить без политической составляющей». Он пояснил, что имеет в виду наличие у руководства страны политической воли для наказания ответственных, кем бы они ни являлись.