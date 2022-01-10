Переводчик Горбачева назвал причины протестов в постсоветских странах

Личный переводчик первого президента СССР Михаила Горбачева, руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко назвал причины протестов и беспорядков в постсоветских странах. Его слова приводит «Говорит Москва».

По мнению помощника Горбачева, мятежи происходят из-за низких темпов экономического развития, социальных и политических проблем.

«Честно говоря, я думаю, что и дальше так будет. Неспокойная ситуация не является чем-то исключительным для наших стран-соседей. Проблемы будут всегда. Время от времени даже в самых развитых странах бывают кризисы», — заявил Палажченко, отметив, что развитие без проблем не представляется возможным.

Ранее президент России Владимир Путин назвал беспорядки в Казахстане нападением на республику, подчеркнув, что на подобные акты агрессии следует реагировать без промедления.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за стремительного роста цен на газ для автомобилей. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К 5 января митинги переросли в массовые беспорядки. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.