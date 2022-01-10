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Спорт

Новака Джоковича освободили

Теннисист Новак Джокович освобожден от обвинений, выдвинутых правительством Австралии

Фото: Sandra Sanders / Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович освобожден от всех обвинений, выдвинутых правительством Австралии. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на брата спортсмена Джордже.

Джордже Джокович подчеркнул, что все процедуры были выполнены, и теннисист сможет выступить на Australian Open. Кроме того, отец спортсмена Срджан поблагодарил болельщиков за поддержку. «Это огромная победа его, его семьи и всего свободного света», — добавил он.

Ранее 10 января Джокович выиграл апелляцию на депортацию из Австралии. Суд согласился с утверждением, что серб предоставил все документы для въезда в Австралию. Позднее отец спортсмена заявил, что теннисист был арестован, несмотря на постановление суда.

5 января Джоковичу отказали во въезде в Австралию, так как его виза не предполагала внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. Спортсмен планировал принять участие в Australian Open, который состоится с 17 по 30 января.

Анастасия Борисова
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