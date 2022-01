Изображение: скриншот игры «The Last of Us 2»

Игру The Last of Us перевыпустят. Об этом в своем Twitter сообщил известный инсайдер Том Хендерсон.

Автор ссылается на нескольких источников в отрасли, согласно которым популярная игра 2013 года выпуска от студии Naughty Dog получит ремейк. По информации Хендерсона, тайтл выйдет во второй половине 2022 года. Согласно данным инсайдера, работа над проектом практически завершена.

Блогер полагает, что причина выхода ремейка заключается в желании создателей видеоигры привлечь внимание к проекту на фоне релиза сериала The Last of Us. В конце лета сообщалось, что режиссер Кантемир Балагов снял пилотный эпизод сериала для HBO. Том Хендерсон также отметил, что в настоящий момент третий квартал 2022 года ввиду отсутствия релизов кажется для Sony «тусклым». «Посмотрим, что будет. Нас ждут великие времена!» — подытожил автор.

Релиз игры от Naughty Dog в жанре action-adventure с элементами survival horror и стелс-экшена состоялся летом 2013 года. Летом 2020 года студия выпустила сиквел The Last of Us.

В начале 2022 года Том Хендерсон заявил, что новая версия GTA выйдет в 2023 году. Автор предположил, что в 2022 году Rockstar может анонсировать GTA VI, а полноценный релиз состоится через год.