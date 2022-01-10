Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Торпедо
Завтра
19:00 (Мск)
Барыс
КХЛ - регулярный чемпионат
СКА
Завтра
19:30 (Мск)
Ак Барс
КХЛ - регулярный чемпионат
Витязь
Завтра
19:30 (Мск)
Северсталь
КХЛ - регулярный чемпионат
Динамо М
Завтра
19:30 (Мск)
Йокерит
КХЛ - регулярный чемпионат
Эвертон
Перенесён
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Спорт

ПСЖ попробует удержать Мбаппе

ПСЖ хочет продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе, который намерен перейти в «Реал»

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

«Пари Сен-Жермен» не оставляет попыток удержать французского нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в своем Twitter.

ПСЖ продолжает переговоры с футболистом. Парижане намерены добиться продления контракта с 23-летним игроком хотя бы на короткий срок. Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает 30 июня 2022 года. Француз уже определился со следующим клубом — Мбаппе намерен продолжить карьеру в мадридском «Реале».

ПСЖ рассчитывает на продление контракта хотя бы с целью получения компенсации за уход Мбаппе. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 160 миллионов евро.

В декабре Мбаппе уклончиво прокомментировал свое будущее. Француз отказался от конкретного ответа на вопрос о возможном переходе в «Реал». Мбаппе заявил, что в любом случае будет выступать в топ-клубе.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Мбаппе забил девять голов в 18 матчах.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Переговоры делегаций России и США в Женеве завершились
Россия призвала США перестать недооценивать риск военной конфронтации
Строительство конкурента «Зарядья» в Санкт-Петербурге отменили
Педагог рассказала о помощи детям в возвращении к привычному ритму после каникул
В России заверили США в отсутствии планов по нападению на Украину
«Газпром» обвинили в приближении неминуемой катастрофы
«Зенит» усилился футболистом «Крыльев Советов»
Раскрыты секреты молодости отметившей 40-летие Кейт Миддлтон
Раскрыт вред зубных паст
Два украинских солдата погибли при исполнении в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter