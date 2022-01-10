ПСЖ попробует удержать Мбаппе

«Пари Сен-Жермен» не оставляет попыток удержать французского нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в своем Twitter.

ПСЖ продолжает переговоры с футболистом. Парижане намерены добиться продления контракта с 23-летним игроком хотя бы на короткий срок. Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает 30 июня 2022 года. Француз уже определился со следующим клубом — Мбаппе намерен продолжить карьеру в мадридском «Реале».

ПСЖ рассчитывает на продление контракта хотя бы с целью получения компенсации за уход Мбаппе. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 160 миллионов евро.

В декабре Мбаппе уклончиво прокомментировал свое будущее. Француз отказался от конкретного ответа на вопрос о возможном переходе в «Реал». Мбаппе заявил, что в любом случае будет выступать в топ-клубе.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Мбаппе забил девять голов в 18 матчах.