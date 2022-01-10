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Стало известно об аресте Джоковича

Сербского теннисиста Новака Джоковича арестовали в Австралии

Фото: Asanka Brendon Ratnayake / Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович был арестован австралийскими властями. Об этом сообщила журналистка Ксения Павлович в Twitter со ссылкой на отца спортсмена Срджана.

Так, стало известно, что 34-летний спортсмен был арестован, несмотря на постановление суда. Павлович отметила, что спортсмена хотят депортировать из страны.

Ранее 10 января Джокович выиграл апелляцию на депортацию из Австралии. Суд согласился с утверждением, что серб предоставил все документы для въезда в Австралию. При этом отмечалось, что министр иммиграции и гражданства имеет возможность выдворить спортсмена из страны своим личным решением.

5 января Джоковичу отказали во въезде в Австралию, так как его виза не предполагала внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. Спортсмен планировал принять участие в Australian Open, который состоится с 17 по 30 января.

Анастасия Борисова
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