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В России оценили «расползание» Москвы

Урбанист Гершман: расползание Москвы происходит по инерции

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский урбанист Аркадий Гершман оценил увеличение площади Москвы, отметив, что город идет «по пути пожирания всего и вся». Он также привел в пример опыт других городов. Своим мнением специалист поделился с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

По словам Гершмана, расползание Москвы происходит по инерции, так как город подобным образом расширялся в XX веке. Однако на данный момент успешные города мира стараются не расползаться, а наоборот сохраняют плотную среду, чтобы грамотно расходовать бюджет.

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«Если мы говорим о каких-то агломерациях, это не один город-монстр, а, как правило, один крупный город и набор муниципалитетов вокруг, это все-таки отдельные города», — заявил специалист.

Что касается Новой Москвы, то эксперт не смог однозначно оценить появление подобной территории. «Чтобы понять — ошибка это или нет, надо понять, для чего Новую Москву присоединяли, какая была цель, а ее никто до сих пор не сформулировал», — отметил Гершман.

Ранее директор Московского музея дизайна Александра Санькова положительно оценила темпы развития российской столицы. Однако расширение города и создание Новой Москвы она назвала системной ошибкой, подчеркнув необходимость развивать малые города.

Нина Ташевская
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