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Миссия ООН в Судане рассказала о будущем выходе страны из кризиса

Спецпред ООН в Судане: переговоры по выходу из кризиса начнутся в ближайшее время

Фото: Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters

Консультации гражданских и военных представителей Судана начнутся в ближайшее время, заявил спецпред и глава миссии ООН в Судане Волкер Пертес. Об этом сообщает Reuters.

Пертес рассказал, что консультации с целью начала прямых переговоров по выходу из политического кризиса в стране после октябрьского переворота должны были начаться в понедельник, 10 января. «Мы хотим действовать быстро. Сегодня мы начинаем с первой группы представителей гражданского общества. У нас каждый день будет множество заинтересованных сторон, с которыми мы будем разговаривать», — добавил глава миссии.

Спецпред считает, что если договоренности по организации честных и свободных выборов не будут достигнуты, то страну ждет усугубление нестабильности и негативной экономической обстановки. «Я очень надеюсь, что эти консультации могут стать чем-то вроде меры укрепления доверия [к демократическому процессу] и помогут по крайней мере снизить уровень насилия», — отметил Пертес.

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3 января стало известно, что премьер-министр Судана Абдалла Хамдок уходит в отставку. Он рассказал, что оставляет это место «другим сынам и дочерям родины, чтобы они продолжили управлять страной, пройдя с ней то время, что осталось от переходного периода, в направлении гражданского, демократического государства».

Неудачная попытка военного переворота, которая была предпринята в сентябре 2021 года, сорвала переход к свободным демократическим выборам. После свержения в 2019 году исламистского диктатора Омара аль-Башира военные согласились разделить власть с гражданскими, в результате чего был создан Суверенный совет Судана. В октябре в ходе массовых протестов власть полностью перешла к гражданскому правительству.

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Дмитрий Сотак
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