Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В России сформировали новое танковое подразделение

В пресс-службе ВВО сообщили о создании подразделения с танками Т-80БВ в соединении ТОФ

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Новое танковое подразделение сформировали на базе приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) Военно-морского флота России. В подразделение поступили модернизированные танки Т-80БВ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по ТОФ.

«Новое танковое подразделение сформировано в соединении морской пехоты береговых войск Тихоокеанского флота, дислоцированном в Приморском крае. Оно получило на вооружение более 30 современных модернизированных танков Т-80БВ, которые значительно усилят ударные возможности приморского соединения морской пехоты ТОФ», — отметили в сообщении.

Материалы по теме:
«Остров содрогался от выстрелов» Как разгром нацистов на Ладоге помог Красной армии прорвать блокаду Ленинграда
«Остров содрогался от выстрелов»Как разгром нацистов на Ладоге помог Красной армии прорвать блокаду Ленинграда
22 октября
«Я не боюсь смерти, за меня отомстят мои товарищи» Как диверсантки сражались с нацистами в Великой Отечественной войне
«Я не боюсь смерти, за меня отомстят мои товарищи»Как диверсантки сражались с нацистами в Великой Отечественной войне
27 ноября

Механики-водители приняли новые машины. Созданное танковое подразделение приступит к занятиям по боевой подготовке в зимнем периоде обучения.

В декабре в отделе информационного обеспечения ТОФ сообщили о передаче танков Т-80БВ береговым войскам. В сообщении подчеркнули, что военные получили более 20 машин.

В сентябре польское издание Defence24 сообщило, что Россия располагает около 3500 танками. В публикации отметили, что в 2021 году военные получат танки Т-80БВМ с газотурбинным двигателем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Переговоры делегаций России и США в Женеве завершились
Россия призвала США перестать недооценивать риск военной конфронтации
Строительство конкурента «Зарядья» в Санкт-Петербурге отменили
Педагог рассказала о помощи детям в возвращении к привычному ритму после каникул
В России заверили США в отсутствии планов по нападению на Украину
«Газпром» обвинили в приближении неминуемой катастрофы
«Зенит» усилился футболистом «Крыльев Советов»
Раскрыты секреты молодости отметившей 40-летие Кейт Миддлтон
Раскрыт вред зубных паст
Два украинских солдата погибли при исполнении в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter