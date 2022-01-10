В России сформировали новое танковое подразделение

Новое танковое подразделение сформировали на базе приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) Военно-морского флота России. В подразделение поступили модернизированные танки Т-80БВ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по ТОФ.

«Новое танковое подразделение сформировано в соединении морской пехоты береговых войск Тихоокеанского флота, дислоцированном в Приморском крае. Оно получило на вооружение более 30 современных модернизированных танков Т-80БВ, которые значительно усилят ударные возможности приморского соединения морской пехоты ТОФ», — отметили в сообщении.

Механики-водители приняли новые машины. Созданное танковое подразделение приступит к занятиям по боевой подготовке в зимнем периоде обучения.

В декабре в отделе информационного обеспечения ТОФ сообщили о передаче танков Т-80БВ береговым войскам. В сообщении подчеркнули, что военные получили более 20 машин.

В сентябре польское издание Defence24 сообщило, что Россия располагает около 3500 танками. В публикации отметили, что в 2021 году военные получат танки Т-80БВМ с газотурбинным двигателем.