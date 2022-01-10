Украинец пошел под суд за репост советского герба в «Одноклассниках»

Роменский суд Сумской области приговорил 56-летнего украинца к штрафу в размере 4250 гривен (11,6 тысячи рублей) за репост на свою страницу в «Одноклассниках» изображения с гербом СССР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Единого государственного реестра судебных решений.

Инцидент, по данным следствия, произошел в мае 2020 года. Сотрудник автозаправочной станции нашел в соцсети картинку с советским гербом, красной звездой и надписью «Один народ» на фоне современных флагов Украины, Белоруссии и России. Он лайкнул публикацию и сделал ее репост.

Вскоре к нему нагрянули силовики и возбудили уголовное дело по статье о призывах к свержению конституционного строя и насильственной смене власти. Мужчина пошел под суд, но в декабре 2021 года признал вину и заключил соглашение с прокуратурой и Службой безопасности Украины.

В суде он заявил, что «полностью и безоговорочно» раскаивается в содеянном и не планировал «кого-нибудь призвать к таким действиям». После уплаты штрафа украинца отпустили на свободу.

С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на распространение советской символики, осуждение коммунистического режима на государственном уровне и открытие архивов спецслужб. В рамках закона переименовываются улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.

Осенью 2021 года депутаты Верховной Рады заявили, что аналогичным образом следует поступать с наследием Российской империи. В первую очередь, как пояснили парламентарии, «деколонизация» коснется названий городов, поселков.