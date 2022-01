Диетологи рассказали о замедляющих старение продуктах

Американские диетологи рассказали, как замедлить старение при помощи правильного питания. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

По словам диетолога Рональда Смита, избыток сахара подрывает здоровье. «Если хотите, чтобы жизнь была долгой и здоровой, старайтесь по возможности избегать нездоровой еды вроде печенья или пирожных», — советует он. А вот рыба наоборот полезна, причем для людей старшего возраста — особенно. «Рыба богата Омега-3-ненасыщенными жирными кислотами, которые защищают организм от болезней», — утверждает Смит.

Диетолог Лиза Янг рекомендует включить в рацион побольше продуктов, замедляющих старение. «Примерами полезных овощей и фруктов могут служить ягоды, цитрусовые, зелень, морковь и сладкий перец, — объясняет она. — Они богаты антиоксидантами и клетчаткой, которые противодействуют негативным эффектам старения». Янг также считает, что на пользу организму пойдет замена мяса растительными источниками белка.

Диетолог Триста Бест напоминает о важности потребления достаточного количества воды или плодов, которые ей богаты, — например, огурцов, кабачков, помидоров, клубники и арбузов.

Ранее сообщалось, что ученые из Гарвардского университета рассказали о полезных свойствах темного шоколада. Употребление этого продукта способствует сохранению молодости.