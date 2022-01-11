Судья погиб в ходе беспорядков в Алма-Ате

Судья Мурат Абраев погиб в ходе беспорядков в Алма-Ате. Об этом во вторник, 11 января, пишет Tengrinews со ссылкой на сообщение городского суда.

Обстоятельства смерти не раскрываются.

Накануне стало известно о смерти сразу трех казахстанских силовиков. Покончил с собой начальник департамента полиции Жамбылской области генерал Жанат Сулейменов. По данным журналистов, после беспорядков против него возбудили уголовное дело. В столице страны Нур-Султане найден мертвым во дворе своего дома полковник Комитета национальной безопасности Азамат Ибраев. Замначальника управления полиции Алма-Аты полковник Танат Назанов скончался от инфаркта на рабочем месте.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что часть силовиков во время массовых беспорядков покинули свои служебные здания без боя, оставив там секретные документы и оружие.

В начале января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газомоторное топливо, которые затем переросли в беспорядки. Власти назвали протестующих террористами.