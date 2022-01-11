Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Судья погиб в ходе беспорядков в Алма-Ате

Городской суд Алма-Аты сообщил о смерти судьи в ходе беспорядков

Фото: Sputnik / РИА Новости

Судья Мурат Абраев погиб в ходе беспорядков в Алма-Ате. Об этом во вторник, 11 января, пишет Tengrinews со ссылкой на сообщение городского суда.

Обстоятельства смерти не раскрываются.

Накануне стало известно о смерти сразу трех казахстанских силовиков. Покончил с собой начальник департамента полиции Жамбылской области генерал Жанат Сулейменов. По данным журналистов, после беспорядков против него возбудили уголовное дело. В столице страны Нур-Султане найден мертвым во дворе своего дома полковник Комитета национальной безопасности Азамат Ибраев. Замначальника управления полиции Алма-Аты полковник Танат Назанов скончался от инфаркта на рабочем месте.

Материалы по теме:
Тотальный хаос. Трупы на улицах, горящие дома и иностранные войска — что происходит в охваченном протестами Казахстане
Тотальный хаос.Трупы на улицах, горящие дома и иностранные войска — что происходит в охваченном протестами Казахстане
8 января
«Показать власти кузькину мать» Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
«Показать власти кузькину мать»Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
6 января

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что часть силовиков во время массовых беспорядков покинули свои служебные здания без боя, оставив там секретные документы и оружие.

В начале января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газомоторное топливо, которые затем переросли в беспорядки. Власти назвали протестующих террористами.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
В США отреагировали на слова Рябкова об отсутствии планов вторжения на Украину
Звезда «Эйфории» предупредила об опасностях при просмотре второго сезона
Назван срок запуска беспилотного такси в России
Российский полицейский пойдет под суд за получение Toyota в качестве взятки
Женщина изучила семейную историю мужа и сделала неожиданное открытие
Четырехлетняя россиянка получила ожог сухим льдом на детском празднике
Литва выплатила крупную компенсацию бывшему заключенному секретной тюрьмы ЦРУ
В центре Гамалеи заявили о низкой летальности омикрон-штамма
Россиянам предложили оплатить ремонт сгоревшей квартиры Марины Хлебниковой
Мать Саакашвили рассказала о резком ухудшении его здоровья
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter