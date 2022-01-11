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Китай отреагировал на пуск снаряда КНДР в сторону Японского моря

Представитель МИД Китая призвал стороны проявить осторожность после пуска ракеты КНДР

Фото: KCNA / Reuters

Китай призвал стороны проявлять осторожность и не делать поспешных выводов в ситуации с КНДР. Так на пуск Северной Кореей снаряда в сторону Японского моря отреагировал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает РИА Новости.

Дипломат заявил, что Пекин обратил внимание на ракетный пуск, характеристики объекта пуска нуждаются в дальнейшем изучении. «Сторонам не следует торопиться с выводами и слишком остро реагировать», — подчеркнул он.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства понадеялся, что стороны будут осторожны в заявлениях и действиях. Он напомнил о важности совместных усилий для обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове.

Ранее стало известно, что КНДР совершила пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Предположительно, была выпущена баллистическая ракета. Она упала вне исключительной экономической зоны Японии. В связи с этим инцидентом пять стран запросили Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) провести закрытые консультации.

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Екатерина Андреева
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