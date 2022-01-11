Решена судьба скандального особняка Юрия Лозы

Истринский городской суд Московской решил судьбу скандального участка земли и стоящего на ней особняка. Певец Юрий Лоза доказал свое право на участок, который купил двадцать лет назад. Однако часть территории, принадлежащей Лесному фонду, законной собственностью музыканта так и не признали, сообщает MK.RU.

Лоза приобрел участок в элитном поселке «Балтия» в 2001 году и построил на нем особняк. Застройщик пообещал музыканту оформить все документы на собственность надлежащим образом. «Ужасная путаница с этим земельным участком получилась. Но сначала нареканий никаких не было — все было чисто и законно», — рассказал Лоза.

Оказалось, что за участок земли уже шли суды, так как компания неправомерно присвоила себе часть близлежащего леса, принадлежащего государству и не подлежащего продаже. Лоза уже обустроил территорию и построил на участке двухэтажный особняк, а также оградил землю высоким забором. Музыканту пришлось обратиться в суд, чтобы доказать законность своего приобретения.

Суд частично удовлетворил иск певца признать право общей совместной собственности на земельный участок площадью 2 546 квадратных метров. А вот в праве на кусок земли, принадлежащий Лесному фонду, Лозе отказали.

«У меня забор проходит как раз по этой территории, это совсем небольшой участок. Я понятия не имел, что это лесная территория. Она и на лес не была похожа — ни одного куста не было», — пожаловался музыкант. Теперь ему предстоит либо договариваться с чиновниками, либо сносить забор.

О судебной тяжбе по поводу законности приобретения земельного участка и построенного на нем особняка стало известно еще в 2020 году. Тогда Лоза подчеркивал, что является добросовестным покупателем и хочет законно платить налоги на землю и недвижимость, которой владеет.